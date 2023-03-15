العالم اليوم - أوكرانيا تتهم بوتين.. "حادثة المسيرة غايتها توسيع النزاع"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مارس 2023 01:19 مساءً - اتهمت أوكرانيا، الأربعاء، روسيا بالسعي إلى "توسيع" النزاع في أوكرانيا ليشمل أطرافا أخرى بعد حادث بين مقاتلتين روسيتين ومسيّرة أميركية فوق البحر الأسود.

وكتب رئيس مجلس الأمن الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، في تغريدة على "تويتر": "الحادثة مع المسيّرة الأميركية أم كيو-9 ريبر التي افتعلتها روسيا في البحر الأسود تشكل إشارة من فلاديمير بوتين إلى أنه مستعد لتوسيع رقعة النزاع لإقحام أطراف أخرى فيه". ما تفاصيل حادثة المسيرة الأميركية؟ كانت قيادة الجيش الأميركي في أوروبا قد قالت في بيان، إن طائرتين روسيتين من طراز سو-27 نفذتا اعتراضا غير آمن وغير مهني لطائرة أميركية بدون طيار طراز أم كيو-9 كانت تعمل داخل المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود.

ذكر البيان أن إحدى المقاتلتين الروسيتين صدمت مروحة الطائرة أم كيو -9، ما جعل القوات الأميركية تضطر إلى إسقاط الأخيرة في المياه الدولية.

بحسب البيان، فإنه قبل الاصطدام، قامت الطائرتان الروسيتان عدة مرات بإلقاء الوقود على الطائرة أم كيو - 9 والتحليق أمامها بطريقة متهورة وغير مهنية.

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