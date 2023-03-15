«غازبروم»: ضخ 42.3 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ذكرت شركة "غازبروم" الروسية، أنه تم تزويد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بمقدار 42.3 مليون متر مكعب فى اليوم عبر محطة ضخ الغاز سودجا، مشيرة إلى أن الجانب الأوكرانى رفض طلب التسليم عبر سوخانوفكا.





وقال ممثل الشركة "غازبروم تصدر الغاز الروسى عبر أراضى أوكرانيا بالمقدار الذى أكده الجانب الأوكرانى عبر محطة ضخ الغاز سودجا، والتى تبلغ 42.3 مليون متر مكعب فى 15 مارس، وتم رفض طلب التسليم عبر سوخانوفكا"، وبلغ حجم الضخ فى اليوم السابق 42.4 مليون متر مكعب أيضا. ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسى إلى دول غرب ووسط أوروبا، وتم إيقاف الضخ عبر نورد ستريم تماما.

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