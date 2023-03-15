«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن أزمة تدنى الأجور فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "أجور بريطانيا لا تسمن ولا تغنى من جوع فى ظل التضخم الجامح، فتزامنا مع عرض وزير المالية البريطانى جيرمى هانت الميزانية العامة للحكومة أمام البرلمان لدرساتها وإقرارها، تشهد بريطانيا احتجاجات واسعة تنديدا بتدنى مستوى المعيشة فآلاف العمال البريطانيين من كل المجالات لجأوا للإضراب عن العمل للمطالبة برفع الأجور التى شهدت تراجعا بنسبة 3.5% عند أخذ التضخم فى الحسبان".

وأضاف: "ففى المستشفيات يتواصل إضراب الأطباء احتجاجا على أجورهم لينضموا لإضرابات أخرى من قبل أساتذة وموظفى قطارات وموظفين مدنيين".

وتابع: "وتأتى تلك الإضرابات فى الوقت الذى ما زال معدل التضخم فى بريطانا قريبا من أعلى مستوياته فى 40 عاما، ومتجاوزا نمو الإرادات، ما يعنى أن الأجور الحقيقية تواصل تراجعها مع استمرار الزيادة المستمرة فى الأسعار".

وأوضح: "وظل التضخم السنوى فى المملكة المتحدة خلال الأشهر الأخيرة أعلى من 10% أى أعلى بـ5 مرات عن المعدل الذى حدده بنك إنجلترا كهدف عند 2%".

وأكد: "ارتفاع أسعار الطاقة بعد العملية الروسية فى أوكرانيا كان الشرارة التى أطلقت موجة الإضرابات فى كل أنحاء بريطانيا، حيث تبعها ارتفاع فى أسعار السلع والغذاء وأصبح البريطانيون غير قادرين على مواكبة تلك الزيادات الحادة فى الأسعار، مما دفع الكثير منهم للتخلف عن سداد فواتير الطاقة".

وتعتقد نسبة كبيرة من البريطانيين حسب التقرير، أن السبب الرئيسى فى كل تلك الأزمات التى يمر بها الاقتصاد البريطانى هو خروج الممكلة من الاتحاد الأوروبى، حيث تراجعت جاذبية الاستثمار فى البلاد مع صعوبة الإبقاء على العديد من الشركات، وتشير آخر تقارير صندوق النقد الدولى إلى أن بريطانيا ستكون الدولة الوحيدة فى مجموعة السبع التى ستشهد ركودا خلال العام الجارى.