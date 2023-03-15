استخبارات النمسا: معلومات بمخطط لهجوم مسلح يستهدف البلاد

جدة - نرمين السيد - وكانت الانتخابات البرلمانية فى ولاية كارينثيا النمساوية، التى عقدت فى وقت سابق من هذا الشهر، قد أسفرت عن تراجع مفاجئ فى شعبية الحزب الاشتراكى الديمقراطي، لأقل من 40% من الأصوات، على عكس الدورات السابقة.

وذكر بيان للهيئة العليا للانتخابات أن نتائج الانتخابات أسفرت عن صعود لافت لحزب الشعب، الذى يقود الائتلاف الحكومي، وحزب الحرية اليميني.

وأوضح البيان أن انتخابات ولاية كارينثيا جلبت بعض المفاجآت، حيث خسر مؤشر الحزب الاشتراكى بشكل غير متوقع، فى حين ارتفع مؤشر حزب الشعب مقابل جميع التوقعات السابقة.

وأشار البيان إلى أن حزب الحرية حقق مكاسب صغيرة تبلغ حوالى 24%، بينما احتل حزب الشعب المركز الثالث بنسبة 17% إلى 18%، وحصل حزب الخضر وحزب نيوس على 3% و2% فقط على التوالي.