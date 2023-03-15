العالم اليوم - معجزة في مدريد.. هل يدخل ليفربول التاريخ الليلة؟

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مارس 2023 12:22 مساءً - يدخل ليفربول مواجهة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، وعينه على تحقيق "معجزة"، تتمثل بقلب النتيجة على زعيم أوروبا ريال مدريد الإسباني.

ريال مدريد كان قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 5-2، على ملعب أنفيلد في ليفربول، لذا فإن انتصار "الريدز" بنتيجة كبيرة في مدريد، الأمل الوحيد للعبور. كيف يتأهل ليفربول ويحقق "المعجزة"؟ ليفربول سيتأهل في حال الانتصار بفارق 4 أهداف على ريال مدريد، أي الانتصار مثلا بنتيجة 4-0 أو 5-1.

في حال انتصار ليفربول بفارق 3 أهداف، مثل 3-0 أو 4-1 أو 5-2، يذهب الفريقان لوقت إضافي، إذا استمر التعادل فيه، تتجه المباراة لركلات الجزاء الترجيحية، ووقتها قد يحقق ليفربول المعجزة. هل سبق أن فعلها ليفربول؟ ليفربول حقق معجزة مماثلة، قبل 4 أعوام، عندما خسر 0-3 أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وعاد لينتصر 4-0 إيابا، في مباراة سميت بمعجزة أنفيلد. المعجزات ليست غريبة على "الريدز" ليفربول لديه تاريخ حافل في تحقيق الأمور "شبه المستحيلة" في أوروبا، وأبرز تلك بنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2005، عندما كان متأخرا أمام العملاق الإيطالي أي سي ميلان بنتيجة 0-3، ليقلب النتيجة في الشوط الثاني ويتعادل 3-3، ثم ينتصر بركلات الترجيح ويرفع اللقب الأوروبي. ما وضع الفريقين قبل موقعة الأربعاء؟ ليفربول وريال مدريد كلاهما يعانيان من مشاكل في الدوري المحلي، فليفربول سادس الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسر في آخر مواجهة له أمام بورنموث المتواضع.

أما ريال مدريد فيبدو أنه سيفرط بلقب الدوري لصالح الغريم برشلونة، الذي ابتعد بالصدارة بفارق 9 نقاط كاملة. هل يؤمن كلوب "بالمعجزات"؟ مدرب ليفربول يورغن كلوب قال في المؤتمر الصحفي: في هذه الغرفة، يعتقد 100 بالمئة من الناس أنه ليس لدينا فرصة. إذا كنت أنا الوحيد الذي يعتقد أن لدينا "فرصة صغيرة"، فلا بأس بذلك.

نحن لا نقول: "نحن قادمون، احذروا" ولكي نفوز، علينا أن نلعب بشكل جيد حقا.

إنه ريال مدريد، لكن ليس لدينا ما نخسره. نحن وحدنا مع القليل من الإيمان ولدينا فرصة للقيام بذلك. إذا تمكنا من مفاجأة أنفسنا بطريقة سلبية في الذهاب، فيجب أن نكون قادرين على مفاجأة أنفسنا بطريقة إيجابية في الإياب.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر معجزة في مدريد.. هل يدخل ليفربول التاريخ الليلة؟ .. في رعاية الله وحفظة