أوروبا تخصص مليار يورو لشراء ذخيرة لصالح أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أنه سيتم تخصيص مليار يورو لتعويض الدول المتبرعة بالذخيرة لكييف، مشيرة إلى أن أوروبا تضع اللمسات الأخيرة لشراء ذخيرة بـ2 مليار يورو، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.