«القاهرة الإخبارية»: موجة جديدة من الإضرابات الفرنسية بسبب قانون التقاعد

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه ينتظر عقد اللجنة الدستورية المكونة من 14 عضوًا، من بينها 7 أعضاء من البرلمان الفرنسي، ومثلهم من مجلس الشيوخ، لوضع الصورة النهائية لمشروع قانون التقاعد، فى خطوة يُنظر إليها على أنها بمثابة المضى قدمًا لإقراره دون النظر لحالة الغضب الشعبى تجاهه.

وأوضح أن الشرطة الفرنسية تتوقع نزول 600 – 850 ألف متظاهر، على مدى الساعات القليلة المقبلة، فيما تتوقع النقابات العمالية مشاركة مليونى شخص فى الاحتجاجات.

وتنتظر العديد من المدن الفرنسية موجة ثامنة من الغضب فى الشارع الفرنسى، الذى يرى أن حكومته تغض الطرف عن السماع لصوته الرافض لتعديلات قانون التقاعد، ورفع سنه من 62 إلى 64 عامًا.

وفوجئ الفرنسيون، الأحد الماضى، بمصادقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، الذى أثار موجة عارمة من الغضب خلال الأسابيع القليلة الماضية، صاحبها موجة من الاحتجاجات والإضرابات أثرت على المرافق الرئيسية للدولة.

وكان فيليب مارتينيز، مدير الاتحاد العمالى اليسارى "سى جى تى"، دعا إلى إجراء استفتاء على تعديلات نظام التقاعد، معربًا عن سخطه إزاء عدم استماع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلى أصوات الملايين الذين نزلوا إلى الشوارع، خلال الأسابيع القليلة الماضية.