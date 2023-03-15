الصين: صفقة الغواصات الأسترالية تساهم فى انتشار الأسلحة النووية

جدة - نرمين السيد - دعت الحكومة الصينية واشنطن للتوقف عن إساءة استخدام مفهوم الأمن القومى، قائلة إن "صفقة الغواصات الأسترالية تساهم فى انتشار الأسلحة النووية"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وتعتزم الولايات المتحدة بيع ثلاث غواصات من طراز فرجينيا إلى أستراليا، مع إمكانية بيع ما يصل إلى غواصتين أخريين إذا لزم الأمر. وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك ورئيس الوزراء الأسترالى أنتونى ألبانيز، أعلنوا عن خطة "المسار الأمثل" لأستراليا للحصول على غواصات مسلحة بأسحلة تقليدية تعمل بالطاقة النووية فى إطار شراكة أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة "أوكوس".

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