انسحاب الشرطة الباكستانية من محيط منزل رئيس الوزراء السابق عمران خان

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، تجمع المئات من أنصار خان أمام منزله أمس الثلاثاء، بعد وصول فريق من الشرطة من إسلام آباد لاعتقاله بناء على أمر قضائى.

واشتبك أنصار خان مع قوات الشركة الباكستانية خارج منزله فى وسط مدينة لاهور، عندما حاول مسؤولو الأمن الباكستانى اعتقاله.