جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، تجمع المئات من أنصار خان أمام منزله أمس الثلاثاء، بعد وصول فريق من الشرطة من إسلام آباد لاعتقاله بناء على أمر قضائى.
واشتبك أنصار خان مع قوات الشركة الباكستانية خارج منزله فى وسط مدينة لاهور، عندما حاول مسؤولو الأمن الباكستانى اعتقاله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انسحاب الشرطة الباكستانية من محيط منزل رئيس الوزراء السابق عمران خان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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