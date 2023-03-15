العالم اليوم - الجدعان: هناك فرص كثيرة للاستثمار بين السعودية وإيران

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مارس 2023 11:20 صباحاً - قال وزير المالية السعودية، محمد الجدعان، الأربعاء، إن هناك الكثير من الفرص لاستثمارات سعودية في إيران، والعكس، وإنه لا يرى عوائق طالما سيتم احترام بنود الاتفاق بينهما.

وأضاف الوزير خلال كلمته بمنتدى القطاع الخاص الاول لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن الاستثمارات السعودية في إيران يمكن أن تحدث سريعا جدا بعد الاتفاق.

"هناك الكثير من الفرص لاستثمارات سعودية في إيران. لا نرى عوائق طالما سيتم احترام بنود أي اتفاق"، بحسب ما قاله الوزير السعودي.

واتفقت إيران والسعودية يوم الجمعة على إعادة العلاقات بينهما بعد سنوات من القطيعة، ووافقت الدولتان على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين، وفقا لبيان صدر عن إيران والسعودية والصين، التي توسطت في الاتفاق.

وقال الجدعان في الرياض "من أجل التركيز على تنميتك الاقتصادية والتركيز على توفير ما يلزم للشعب في بلادك تحتاج للاستقرار وهم (الإيرانيون) يحتاجون للأمرين".

وأضاف أن هناك الكثير من الفرص المتاحة في إيران وأن السعودية أيضا بها العديد من الفرص للإيرانيين.