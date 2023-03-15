وزير المالية اليابانى: لن نشهد حوادث مماثلة لانهيار سيليكون فالى

جدة - نرمين السيد - قال وزير المالية اليابانى شونيتشى سوزوكى، اليوم الأربعاء، إن القطاع المصرفى اليابانى لن يشهد حوادث مماثلة لانهيار بنك سيليكون فالى الأمريكى، نظرًا لاختلاف هيكل ودائع البنوك بين البلدين.





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