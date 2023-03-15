وزارة العدل الأمريكية تفتح تحقيقا فى إفلاس «سيليكون فالى»

جدة - نرمين السيد - وأغلقت السلطات الأمريكية الجمعة، مصرف "سيليكون فالى بنك" وفرضت عليه رقابتها إثر عجز المؤسسة المالية الكاليفورنية عن تلبية عمليات السحب الهائلة لعملائها. وتسبب ما يعد أكبر إفلاس مصرفى أمريكى منذ الأزمة المالية للعام 2008 وثانى أكبر فشل لبنك للتجزئة فى الولايات المتحدة، فى قلق العملاء وتساؤلات حول العواقب، كما تم إغلاق بنك أمريكى متخصص آخر "Signature Bank".

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