القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى فى جميع أنحاء أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت قوات "فاجنر" الروسية، أعلنت اليوم الأربعاء، تحقيق تقدم جديد فى المنطقة الصناعية بمدينة باخموت الأوكرانية، وقالت إنها خاضت قتالا ليليا عنيفا باتجاه مركز باخموت، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

يشار إلى أن الشهر الأول من عام 2023 شهد دخول قوات العمليات المظلية الروسية المتخصصة فى القتال القادرة على التعامل فى المناطق الجغرافية بـ"باخموت".

وواصلت القوات المظلية السيطرة على المناطق الشمالية ومناجم الملح فى منطقة سوليدار، وبدأت تتوسع لتنجح فى قطع أهم طريق استراتيجى.