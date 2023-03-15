الأمير الحسين : لقينا سلمى

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 15 مارس 2023 10:10 صباحاً - دوت الخليج :- تفاعل ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله مع التساؤلات التي أثيرت حول غياب الأميرة سلمى عن حفل حناء شقيقتها الاميرة إيمان قبل ايام .

و نشر سموه صورة تجمعه وشقيقته الأميرة سلمى وخطيبته رجوة آل سيف من حفل زفاف الأميرة إيمان معلقا: لقينا سلمى . تاليا صورة عن المنشور :

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