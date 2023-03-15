روسيا: المسيرات الأمريكية تجمع بيانات استخباراتية تستخدمها كييف ضدنا

جدة - نرمين السيد - وأوضح أنطونوف- فى بيان تعليقا على حادث تحطم مسيرة أمريكية من طراز (MQ-9) فى البحر الأسود، أن منسق الاتصالات الاستراتيجية فى مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض جون كيربى، صرح بأن المسيرات الأمريكية تقوم بمثل هذه التحليقات يوميا، وتساءل: "ما الذى تعمله على بعد ألوف الكيلومترات من الولايات المتحدة؟ الجواب واضح: تقوم بجمع بيانات استخباراتية يستخدمها نظام كييف فيما بعد لضرب قواتنا المسلحة وأراضينا".

وأضاف: "لنسأل أنفسنا سؤالا بلاغيا مثلا، إذا ظهرت مسيرة روسية بالقرب من نيويورك أو سان فرانسيسكو، فكيف سترد القوات الجوية والبحرية الأمريكية؟ إننى على يقين من أن سلوك الجيش الأمريكى سيكون حازما، والولايات المتحدة لن تسمح باختراق مجالها الجوى أو البحرى.. ننتظر أن تمتنع الولايات المتحدة عن المزيد من التكهنات فى المجال الإعلامى وتتوقف عن الطيران بالقرب من الحدود الروسية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت- فى وقت سابق- أن مسيرة من طراز (MQ-9) مزودة بأجهزة الإرسال والاستقبال انتهكت حدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوى فوق البحر الأسود.. مضيفة أن المسيرة كانت تتجه نحو الحدود الروسية، مما دفعنا إلى إرسال مقاتلات لتحديد هوية المسيرة.