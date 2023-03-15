بعد إفلاس مصارف فى أمريكا.. خبير مالى يتوقع رابع البنوك المهددة بالانهيار

جدة - نرمين السيد - توقع روبرت كيوساكى، الخبير المالى المخضرم فى وول ستريت، أن يكون "كريدى سويس" السويسرى رابع بنك من المحتمل انهياره، بعد الإعلان عن إفلاس ثلاثة بنوك أمريكية. وفق ما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".





وتجدر الإشارة إلى أن كيوساكى سبق أن تنبأ بانهيار بنك" ليمان برازرز" الذى كان الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة المالية العالمية فى 2008.

وانهارت ثلاثة بنوك أمريكية فى أقل من أسبوع، بأصول تبلغ قيمتها 333 مليار دولار، وتوقع كيوساكى أن يكون "كريدى سويس" رابع بنك من المحتمل انهياره.

وتراجعت أسهم "كريدى سويس" بنسبة 5% فى التعاملات المبكرة، أمس الثلاثاء، لتصل إلى أدنى مستوى جديد على الإطلاق، بعد أن أعلن البنك أنه وجد "نقاط ضعف مادية" فى عمليات إعداد التقارير المالية لعامى 2022 و2021.

وفى التقرير السنوى المنشور، أمس الثلاثاء، قال بنك "كريدى سويس" إن صافى تدفقات أصوله الخارجة قد انخفض لكنه "لم ينعكس بعد". وأكد البنك نتائجه لعام 2022 التى أعلن عنها فى 9 فبراير، والتى أظهرت خسارة صافية للعام بأكمله بلغت 7.3 مليار فرنك سويسرى (8 مليارات دولار).

وفى أواخر عام 2022، كشف البنك عن أنه كان يشهد عمليات سحب أعلى بكثير للودائع النقدية، وعدم تجديد الودائع لأجل، وتدفقات الأصول الصافية عند مستويات تجاوزت بشكل كبير المعدلات المتكبدة فى الربع الثالث من عام 2022.

وشهد "كريدى سويس" سحوبات من جانب العملاء بأكثر من 110 مليارات فرنك سويسرى فى الربع الرابع. وأقر البنك بأن هذه الظروف قد "تفاقمت وقد تستمر فى مفاقمة مخاطر السيولة.

ومن المتوقع أن يؤدى الانخفاض فى الأصول المدارة إلى انخفاض صافى دخل الفوائد والعمولات والرسوم المتكررة، ما يؤثر بدوره على أهداف المركز الرأسمالى للبنك".

وقال التقرير: "الفشل فى عكس اتجاه هذه التدفقات الخارجة واستعادة أصولنا الخاضعة للإدارة والودائع يمكن أن يكون له تأثير سلبى جوهرى على نتائج عملياتنا ووضعنا المالي".

وأكد "كريدى سويس" على أنه اتخذ "إجراءات حاسمة" بشأن القضايا القديمة كجزء من الإصلاح الاستراتيجى الهائل المستمر، والذى من المتوقع أن يؤدى إلى مزيد من الخسائر المالية "الكبيرة" فى عام 2023.