البيت الأبيض: اتخذنا إجراءات لعدم وقوع مسيرة البحر الأسود فى الأيدى الخطأ

جدة - نرمين السيد - قال منسق الاتصالات الاستراتيجية فى مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى، إن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات لضمان عدم وقوع الطائرة بدون طيار التى تم إسقاطها فوق البحر الأسود فى الأيدى الخطأ.





وأضاف كيربى، خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سى إن إن" الأمريكية: "بدون الخوض فى الكثير من التفاصيل، ما يمكننى قوله هو أننا اتخذنا إجراءات لحماية الطائرة لأنها ملك الولايات المتحدة، ولا نريد أن نرى أى شخص يضع يده عليها".

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستظهر دليلًا لدعم روايتها لما حدث للمسيرة، نظرًا إلى نفى روسيا، قال كيربى إن الولايات المتحدة "تبحث فى بعض الصور لمعرفة ما إذا كان أى منها مناسبًا للنشر العام"، لكنه أضاف أنه "لم يتم اتخاذ أى قرارات فى هذا الوقت"، كما نفى رواية وزارة الدفاع الروسية عن الواقعة.

وذكر: "من الواضح أننا ندحض إنكار الروس، وأعتقد أن أى شخص، بعد عام الآن، يجب أن يأخذ كل ما يقوله الروس حول ما يفعلونه فى أوكرانيا وما حولها بقدر كبير من التشكك"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار كيربى إلى استدعاء السفير الروسى لدى الولايات المتحدة أناتولى أنطونوف، إلى وزارة الخارجية الأمريكية باعتباره "من مزايا وجود قنوات دبلوماسية مفتوحة"، وذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أعربت للسفير الروسى عن "بواعث قلق كبيرة وحقيقية للغاية على هذا السلوك غير الآمن وغير المهنى من قبل الطيارين الروس".

وكرر جون كيربى إدانته للواقعة، محذرًا من "آثار فورية وأوسع نطاقا"، وقال: "نحن بالتأكيد لا نريد أن نرى هذه الحرب تتصاعد بما يتجاوز ما فعلته بالشعب الأوكرانى"، ووصف واقعة المسيرة بأنها "سلوك غير لائق وغير آمن وغير مهنى من قبل الطيارين الروس".

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" باتريك رايدر، قال أمس الثلاثاء، إن طائرات روسية حلقت إلى جانب طائرة أمريكية بدون طيار لمدة 30 إلى 40 دقيقة، قبل أن تصطدم بها، ما أدى إلى تحطمها فوق البحر الأسود.