بوتين يستبعد تورط أوكرانيا فى تفجيرات التيار الشمالى.. ويشير إلى هذه الدولة

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، خلال مقابلة مع برنامج "موسكو.. الكرملين.. بوتين" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، أمس الثلاثاء: "أنا متأكد من أن هذا محض هراء، فوقوع انفجار من هذا النوع بهذه القوة وعلى هذا العمق يمكن فقط أن يتم من خلال خبراء مدعومين من كل أجهزة الدولة، التى تمتلك التقنيات اللازمة لذلك".

وأضاف الرئيس الروسى: أن الولايات المتحدة من الناحية النظرية، لديها مصلحة فى مثل هذه الحوادث، كتفجيرات "التيار الشمالى"، حتى يتسنى لها تصدير الغاز الطبيعى المسال الخاص بها.