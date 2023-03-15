إعلان موعد تقييم معايير أوكرانيا لـ للترشح للاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - أعلنت المفوضية الأوروبية، على لسان نائبة رئيس الوزراء للتكامل الأوروبى والأوروبى الأطلنطى، أولجا ستيفانيشينا، أنها ستقدم التقييم الأول المتعلق بالتقدم الذى أحرزته أوكرانيا فى الوفاء بمعايير الترشح لعضوية الاتحاد الأوروبى فى مايو المقبل، والتى ستنتهى بموجبها كييف من تنفيذ معظم الشروط المطلوبة.





ونقلت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية عن ستيفانيشينا قولها إنه من المتوقع أن يتم التقييم الشفوى المؤقت فى اجتماع لمجلس الشئون العامة بـ الاتحاد الأوروبى، مع احتمال عقد محادثات أولية فى كييف.

ومُنحت أوكرانيا وضع مرشح الاتحاد الأوروبى فى يونيو الماضى، وهى الخطوة الأولى نحو العضوية الكاملة، التى لطالما كانت أحد الطموحات الرئيسية لأوكرانيا، وهو ما ينص عليه الدستور الأوكرانى.. ولتحقيق هذا الهدف، تحتاج الدولة إلى الوفاء بشروط المفوضية الأوروبية بشأن القضايا المتعلقة بالعدالة وسيادة القانون وجهود مكافحة الفساد، ثم المضى قدمًا فى عملية التفاوض بشأن عضوية الاتحاد الأوروبى.

وكان من المتوقع تقديم التقييم الرسمى للاتحاد الأوروبى فى أكتوبر الماضى، إلا أن المفوضية الأوروبية وافقت على تقديم تقييم شفهى مؤقت فى الربيع المقبل لتحديد النقاط الإشكالية.

ولم يخضع التقدم الذى أحرزته أوكرانيا فى الوفاء بهذه الشروط إلا لتقييم الخبراء حتى الآن، إلا أنه بعد التقييم الشفوى الربيعى المتوقع، ستقدم المفوضية الأوروبية تقييمًا رسميًا فى أكتوبر المقبل، حيث أوضحت ستيفانيشينا أن أوكرانيا ستنتهى من تنفيذ جميع "معايير المرشح" تقريبًا قبل موعد التقييم.