العالم اليوم - مصرية تحصد درع أقوى لاعبة قوة بدنية في العالم

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مارس 2023 08:16 صباحاً - حصدت البطلة المصرية آية سويلم، درع أقوى لاعبة في العالم، عقب صعودها لمنصات التتويج في مونديال القوة ‏البدنية 2023 وفوزها بالمركز الأول في منافسات وزن ‏67.5 كغ، وسط إشادة واسعة من قِبل اللجنة المنظمة ‏للبطولة العالمية.‏

وتحدثت سويلم لموقع "دوت الخليج" قائلة:

شعرت بالفخر لتمثيل بلادي في هذه البطولة الكبرى، لم يكن هناك بديل عن الفوز وتحقيق إنجاز جديد في مسيرتي، ‏أردت ذلك بقوة وسعيت إلى حلمي وكانت النهاية مثالية.

أبحث دائما عن التحديات وامتلك نهما تجاه كسر الأرقام ‏القياسية، أردت في بطولة العالم للقوة البدنية حمل أوزان أكبر من المعتاد، حلمت بالوصول إلى وزن 200 كيلو ‏واستدعى ذلك خوض استعدادات جادة لنحو 3 شهور قبل المجيء للغردقة.

مع انطلاق البطولة شعرت بالتوتر لكن تغلبت على ‏هذا الإحساس سريعا، كانت والدتي بجواري في كل لحظة، تعمل على دعمي ومساندتي ومنحي جرعات عالية من ‏الكلمات التشجيعية فضلا عن الأجواء الحماسية المحيطة من الجمهور المصري.‏

تركيزي ‏ينصب على أدائي الشخصي أمام لجان التحكيم لكن في بطولة العالم للقوة البدنية شعرت أن البطلة العراقية ‏تصنع حالة من السباق الحميد للحصول على الميدالية الذهبية وكان علي الدفاع عن اللقب باستماتة.

عشت لحظة فريدة عندما حملت وزن 200 كيلو بنجاح ‏وصرت الفائزة بالمركز الأول، شعور جميل تمنيت من قلبي أن يمر على كل رياضي مخلص تجاه اللعبة التي يمارسها، ‏وفكرت حينها في ضرورة بذل مزيد من الجهد للوصول إلى أرقام أفضل في المرات القادمة.

إنجازاتي الرياضية لا تعيق مسيرتي الدراسية حيث أتعلم في الفرقة الثالثة ‏بكلية الآداب في جامعة قناة السويس، انظم يومي بين العلم والرياضة، هناك ساعات مخصصة للمذاكرة وأخرى ‏للتدريب حتى أتمكن من تحقيق النجاح في كافة المسارات.

امتلك قائمة من الأمنيات سواء ‏الشخصية أو لمنتخبنا القومي أو اللعبة، أتمنى الفوز بمزيد من البطولات وانتشار رياضة القوة البدنية بصورة أكبر في ‏أنحاء الجمهورية، فضلا عن انضمامها إلى الألعاب الأوليمبية حيث نستطيع حصد ميداليات عديدة باسم مصر.

ونظمت مصر البطولة الأخيرة في محافظة البحر الأحمر بدلا من دولة روسيا نظرا لظروف الحرب القائمة مع ‏أوكرانيا، بمشاركة 19 دولة من أبرزها إيطاليا وإنجلترا وصربيا والمجر وكازاخستان والهند وفلسطين ولبنان والعراق ‏والجزائر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية.‏

ونجحت سويلم خلال السنوات الماضية في الظفر بالعديد من البطولات الدولية المهمة من بينها بطولة إفريقيا للقوة ‏البدنية والمركز الأول في ألعاب البحر الأبيض المتوسط فضلا عن 6 ميداليات ذهبية في بطولة العرب وكأس أقوى لاعبة ‏ببطولة أوروبا، وتحقيق أرقام مميزة في بطولة العالم التي أقيمت نهاية العام الماضي بأميركا.‏

وعقب حصولها على بطولة العالم للقوة البدنية حرص رئيس جامعة قناة السويس على تكريم الطالبة النابغة في ‏الرياضة متمنيا لها التوفيق والنجاح في كافة بطولاتها القادمة معلنا عن تقديم الجامعة للدعم الكامل لها ‏لاستكمال مسيرتها الدراسية والرياضة على أكمل وجه.‏