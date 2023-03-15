ارتفاع حصيلة ضحايا «فريدى» فى مالاوى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية أفادت السلطات المحلية فى مالاوى، أمس الثلاثاء، بأن 190 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم بعد أن اجتاح إعصار فريدى المدارى جنوب البلاد، فيما أصيب ما لا يقل عن 584 شخصًا وتم الإبلاغ عن فقد 37 شخصًا فى البلاد.

قالت وزارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ فى مالاوى يوم الثلاثاء إن الإعصار "يضعف لكنه سيستمر فى التسبب فى أمطار غزيرة مرتبطة بالرياح فى معظم أجزاء مناطق جنوب مالاوى".

وأضاف التقرير أن "خطر الفيضانات الشديدة والرياح المدمرة لا يزال مرتفعا للغاية".

صرح تشارلز كاليمبا، مفوض إدارة شؤون إدارة الكوارث، لشبكة "سى إن إن" أمس الثلاثاء بأن الوضع قد تفاقم فى جنوب مالاوى، قائلًا: "إنه أسوأ اليوم. وغرق عدد من الأماكن وانقطع عدد من الطرق والجسور".

وأضاف: "الرؤية تكاد تكون معدومة، والكهرباء متوقفة.. لقد أصبح الأمر أكثر وأكثر رعبًا.. كما تأثرت عمليات الإنقاذ تأثرت أيضًا بسوء الأحوال الجوية".

وتابع كاليمبا: "نحتاج إلى استخدام الآلات لعمليات الإنقاذ ولكن لا يمكن للآلات الذهاب إلى الأماكن التى كان من المفترض أن تنقب فيها بسبب الأمطار".

وحذرت إدارة تغير المناخ وخدمات الأرصاد الجوية فى مالاوى يوم الاثنين من أن "خطر الرياح المدمرة والفيضانات الغزيرة لا يزال مرتفعا للغاية".

وأوضح كاليمبا أنه من المتوقع حدوث تحسن فى الطقس اعتبارًا من اليوم الأربعاء.