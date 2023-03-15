البنتاجون: لم نتواصل مع «الدفاع الروسية» بشأن إسقاط المسيرة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن يكون الوزير لويد أوستن قد تحدث إلى نظيره الروسى، سيرجى شويجو، بشأن اعتراض طائرة روسية لـ طائرة أمريكية بدون طيار من طراز "ريبر" ما أدى إلى إسقاطها فوق المياه الدولية.





ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الجنرال باتريك رايدر، قوله، فى تصريحات، إنه "فيما يتعلق بتحدث الوزير أوستن مع نظيره الروسى، فليس فى هذا الوقت". وأضاف أن مسؤولى "البنتاجون" لم يتحدثوا على وجه التحديد إلى السلطات الروسية بشأن هذه الحادثة بالذات. وكان بيان للجيش الأمريكى قد أكد أن الطائرة المسيرة "إم كيو -9 ريبر" كانت تُجرى "عمليات روتينية فى المجال الجوى الدولى"، أمس الثلاثاء عندما اعترضتها طائرتان روسيتان من طراز "Su-27".

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