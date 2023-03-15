ماذا دار فى لقاء زيلينسكى مع رئيسة وزراء أيسلندا

جدة - نرمين السيد - وذكرت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية أن زيلينسكى أعرب عن شكره لـ "ياكوبسدوتير" على الدعم السياسى والمالى والإنسانى المستمر الذى تقدمه آيسلندا لأوكرانيا منذ بدء العمليات الروسية الشاملة عليها.

وأقر زيلينسكى بدور آيسلندا فى رئاسة مجلس أوروبا، الذى من المقرر أن ينتهى فى مايو المقبل، حيث تولت آيسلندا هذا الدور فى نوفمبر 2022، وكان تعزيز التركيز على المبادئ الأساسية مثل حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون من أهم أولوياتها المعلنة.

وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، أشاد زيلينسكى بخبرة آيسلندا فى مجال الطاقة الخضراء، معربا عن تفاؤله بأن الشركات الأيسلندية فى قطاع الطاقة الخضراء سوف تقوم باستثمارات فى أوكرانيا لتكرار إنجازات ايسلندا.