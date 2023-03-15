العالم اليوم - على طريقة جونسون.. فيديو يوثق اختراق سوناك لقواعد عامة

انتم الان تتابعون خبر على طريقة جونسون.. فيديو يوثق اختراق سوناك لقواعد عامة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مارس 2023 07:19 صباحاً - اخترق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وعائلته قواعد أحد الحدائق العامة في بريطانيا ما استدعى تدخل الشرطة.

وفي مقطع تم نشره على "تيك توك"، شوهد كلب من نوع "مسترد لابرادور"، وهو يتجول بالقرب من حافة بحيرة سربنتين، في منطقة تشير فيها العلامات بوضوح إلى أنه يجب الاحتفاظ بالكلاب مربوطة بحبال القيادة لتجنب إزعاج الناس في المكان.

وقالت شرطة العاصمة: "تحدث ضابط، كان حاضرا في ذلك الوقت، إلى امرأة وذكّرها بالقواعد"، في إشارة إلى زوجة سوناك، أكشاتا مورتي.

ورفض المتحدث باسم سوناك التعليق.

في وقت سابق من هذا العام، فرضت الشرطة غرامة على رئيس الوزراء لعدم ارتدائه حزام الأمان في السيارة.

اعتذر سوناك عن الخطأ، وسلمت شرطة لانكشاير إخطارا بالعقوبة، وهي غرامة يمكن أن تصل إلى 500 جنيه إسترليني.

وفي العام الماضي، أثناء عمله كمستشار في حكومة بوريس جونسون، تم تغريمه بـ 50 جنيها إسترلينيا لحضور حفل انتهك قواعد إغلاق كوفيد – 19، غرم على أثره جونسون أيضا.