العالم اليوم - "نايكي" تلبي مطالب نشطاء حقوق الحيوان بشأن الكنغر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مارس 2023 05:16 صباحاً - قالت شركة نايكي للملابس الرياضية إنها ستتوقف عن استخدام جلد الكنغر في أحذيتها هذا العام، بعد أسابيع من خطوة مماثلة أقدمت عليها منافستها الألمانية بوما، مما ينهي ممارسة مثيرة للجدل للغاية تثير غضب المستهلكين ونشطاء حقوق الحيوان.

وذكرت نايكي في بيان، أنها ستطرح مجموعة جديدة من أحذية كرة القدم من طراز تيمبو تسمى تيمبو ليجيند إيليت تحل فيها مادة صناعية خاصة بالشركة محل جلد الكنغر.

ووفق نايكي فإن مجموعة أحذية كرة القدم تيمبو بريميير التي كان من المقرر طرحها في السوق هذا الصيف، ستخلو أيضا من جلد الكنغر، مضيفة أنها أنهت شراكتها مع مورد جلود الكنغر الوحيد في عام2021.

ويعد قرار نايكي وبوما بالتوقف عن استخدام جلد الكنغر في أحذية كرة القدم انتصارا كبيرا لنشطاء حقوق الحيوان الذين دأبوا على مطالبة الشركات بالتخلي عن الممارسات غير الأخلاقية التي تنطوي على قسوة تجاه الحيوانات.

وتعليقا على قرار نايكي، قال وين باسيل، رئيس (مركز من أجل اقتصاد إنساني)، الثلاثاء: "إعلان نايكي حدث مزلزل في حماية الحياة البرية، وجميع أنحاء العالم ستشعر بأثره، خاصة في أستراليا التي تشهد المذابح الجماعية للكنغر لأغراض التجارة".

وقادت الجماعة حملة "الكنغر ليس أحذية" التي أعلنتها عام 2020، ولعبت دورا حيويا في التقدم بتشريع يحظر استيراد الكنغر وبيع منتجاته.

كذلك يضغط جيل يتزايد من المتسوقين الشباب المهتمين بالبيئة من أجل تحقيق استدامة أكبر في شركات الملابس.

وتخلت شركة كيرينغ مالكة علامة غوتشي وشركة برادا وشركة كندا غوز هولدينغز صانعة السترات الفاخرة عن استخدام فراء الحيوانات في ابتكاراتها خلال السنوات القليلة الماضية.

ولا تسمح كاليفورنيا ببيع أو استيراد منتجات مصنوعة من الكنغر إلى الولاية منذ عام 1971.