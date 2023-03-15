البيت الأبيض: بايدن يلتقى مع رئيس وزراء أيرلندا.. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، قبوله دعوة الرئيس الأمريكى جو بايدن لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية فى شهر يونيو المقبل 2023.

وذكرت النبأ شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أمس الثلاثاء، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكان رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك قد وصل أمس الأول الأحد، إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالى أنتونى ألبانيز، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على صفقة الغواصات النووية التى تنوى كانبرا الحصول عليها من أجل التصدى للصين.

وقال البيت الأبيض - فى بيان له أمس الإثنين - إن بايدن بحث مع سوناك أهمية الاستمرار فى تعميق العلاقة الاقتصادية القوية والمرنة بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة وبريطانيا ستعملان وتستثمران معا لقيادة التحول نحو الطاقة الخضراء وتعزيز صناعات المستقبل وتعزيز مرونة اقتصاد البلدين".