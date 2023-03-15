الكرملين: بوتين يعقد اليوم محادثات مع الأسد

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للكرملين مساء أمس الثلاثاء:" أن الرئيس الروسى سيعقد اليوم الأربعاء، محادثات مع نظيره السورى بشار الأسد مباحثات فى قصر الكرملين.
وأضاف البيان أن الرئيسين الروسى والسورى سيبحثان سبل تطوير التعاون بين البلدين فى مجالات السياسية والتجارة والاقتصاد والمجالات الإنسانية، وكذلك آفاق التسوية الشاملة فى سوريا.
وكان قد وصل الرئيس السورى إلى موسكو مساء أمس الثلاثاء على رأس وفد وزارى كبير فى زيارة رسمية.
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