العالم اليوم - هالاند يحطم أرقاما قياسية بالجملة في مباراة لايبزيغ

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مارس 2023 02:16 صباحاً - حطم اللاعب النرويجي إرلينغ هالاند عدة أرقام قياسية في مباراة ناديه مانشستر سيتي أمام رازن بال شبورت لايبزيغ في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبات هالاند ثالث لاعب في التاريخ - والأول منذ تسع سنوات - يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز هالاند خمسة أهداف في مرمى رازن بال شبورت لايبزيغ، بالمباراة التي انتهت لصالح مانشستر سيتي بنتيجة 7-0.

وكان لويز أدريانو آخر لاعب يحقق هذا الإنجاز في أكتوبر 2014 عندما تغلب شاختار دونيتسك على باتي بوريسوف 7-0 خارج أرضه.

وجاء إنجاز أدريانو بعد عامين من إحراز ليونيل ميسي خمسة أهداف مع برشلونة ضد باير ليفركوزن على ملعب كامب نو.

كذلك سجل هالاند حتى الآن 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو أكبر عدد سجله لاعب من السيتي في موسم واحد بالمسابقة، وفقما ذكر موقع النادي الإنجليزي.

ولدى هالاند الآن 33 هدفا في 25 مباراة بدوري أبطال أوروبا، ووصل إلى 30 هدفا في مباريات أقل من أي لاعب آخر في تاريخ البطولة.

كما أن هالاند أصغر لاعب يصل إلى 30 هدفا في تاريخ المسابقة (22 عاما و236 يوما).

وسجل اللاعب النرويجي حتى الآن 39 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، محطما الرقم القياسي للنادي الذي سجله تومي جونسون وهو 38 هدفا في موسم واحد تم تسجيله في موسم 1928/29.