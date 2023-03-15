الدفاع الروسية: تسجيل انتهاك لوقف إطلاق النار فى قره باج

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الدفاع –حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء– أن قيادة كتيبة حفظ السلام الروسية تواصل الاتصالات مع الجانبين الأذربيجانى والأرمينى فى إطار التحقيق فى الحادث. وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أعربت، فى وقت سابق اليوم، عن قلق موسكو من عدم إحراز تقدم فى استئناف عمل ممر لاتشين بين أرمينيا وقره باج، مؤكدة أن روسيا تواصل العمل لتسوية قضية الممر.

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