العالم اليوم - للمرة الأولى منذ عقد.. الإنتر لدور الثمانية في دوري الأبطال

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مارس 2023 01:19 صباحاً - تأهل إنتر ميلان لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمان بعدما صمد أمام موجات من هجمات بورتو بالدقائق الأخيرة ليفرض التعادل السلبي الثلاثاء مستغلا فوزه ذهابا 1-صفر.

وكانت أمسية محبطة بالنسبة للجماهير البرتغالية التي ملأت استاد دراغاو، إذ حاول أصحاب الأرض دون جدوى تعويض الخسارة ذهابا. وبدا إنتر المنضبط سعيدا بالصمود تحت الضغط معتمدا على تقدمه ذهابا دون أن يواجه خطرا حقيقيا حتى الوقت المحتسب بدل الضائع. واندفع الفريق البرتغالي للهجوم في الدقائق الأخيرة على أمل تحقيق الفوز ورد إطار المرمى محاولتين في 30 ثانية خلال الوقت المحتسب بدل الضائع قبل طرد بيبي لحصوله على الإنذار الثاني لينضم إنتر إلى منافسه المحلي ميلان في دور الثمانية للبطولة.

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