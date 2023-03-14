البيت الأبيض: إسقاط مسيرتنا لن يمنعنا من تنفيذ مهامنا فى البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - علّق البيت الأبيض، على حادث اعتراض مقاتلة روسية لمسيرة أمريكية، اليوم الثلاثاء، وإسقاطها فى الأجواء الدولية قرب القرم، مشددًا أن الحادث لن يثنى الولايات المتحدة عن مواصلة خدمة مصالح أمنها القومى فى البحر الأسود.





واصطدمت طائرة من طراز SU-27 الروسية، بمسيرّة أمريكية من طراز MQ-9 Reaper، فوق البحر الأسود، فى الأجواء الدولية فوق المياه الإقليمية، وفق ما أعلن مسؤول دفاعى أمريكى.

وقال جون كيربى، المتحدث باسم الأمن القومى بالبيت الأبيض، إن مستشار الأمن القومى جيك سوليفان أطلع الرئيس الأمريكى جو بايدن على حادث اعتراض مقاتلة روسية لمسيّرة أمريكية فوق الأجواء الدولية فى البحر الأسود، وفق ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

أضاف "كيربى" أن مسؤولى وزارة الخارجية الأمريكية سيتحدثون مباشرة مع نظرائهم الروس و"يعبرون عن مخاوفنا بشأن هذا الاعتراض غير الآمن وغير المهنى".

أكد "كيربى" أن الحادث لن يمنع الولايات المتحدة من مواصلة مهامها فى المنطقة.

وقال: 'إذا كانت الرسالة هى أنهم يريدون ردعنا أو ثنينا عن الطيران والعمل فى المجال الجوى الدولى فوق البحر الأسود، فإن هذه الرسالة ستفشل"، مضيفًا "لن يحدث ذلك".

أضاف "سنواصل الطيران والعمل فى المجال الجوى الدولى فوق المياه الدولية". موضحا أن "البحر الأسود لا ينتمى إلى أمة واحدة".

وانتقدت القيادة الأوروبية الأمريكية الحادث، مشيرة إلى أنه يتبع نمطًا من الإجراءات الخطيرة من قبل الطيارين الروس أثناء تفاعلهم مع الطائرات الأمريكية والحلفاء فوق المجال الجوى الدولى، بما فى ذلك فوق البحر الأسود.