واشنطن: المسيرة التى أسقطتها روسيا غير مسلحة وكانت فى عملية استطلاعية

جدة - نرمين السيد - قال جون كيربى، المتحدث الرسمى لوزارة الدفاع الأمريكية، إن طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو-27 " اعترضت وضربت مروحة طائرة استطلاع أمريكية مسيّرة من طراز "أم كيو-9"، ما تسبب فى تحطمها بالبحر الأسود.





وأضاف "كيربى" خلال مؤتمر صحفى نقلته "القاهرة الإخبارية"، أن المسيّرة الأمريكية كانت غير مسلحة، وكانت تجرى عملية استطلاعية فى المجال الدولى للبحر الأسود، فى مهمة روتينية اعتادت عليها قبل الأزمة الأوكرانية. وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن "طائراتنا ستواصل العمل فى المجال الجوى".

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