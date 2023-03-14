العالم اليوم - وزير الطاقة السعودي: وضع سقف للأسعار سيضر باستقرار السوق

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 مارس 2023 11:16 مساءً - أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة لن تبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتها.

وفي مقابلة مع مؤسسة "إنيرجي إنتلجينس"، قال الأمير عبد العزيز، إن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في توجهات السوق، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموّه هذا العام والعام المقبل، لكن ما زال هناك عدم يقين حول وتيرة النمو، إضافة إلى ذلك بدأت الصين مؤخرا مرحلة التعافي بعد عمليات الإغلاق الممتدة لفترات طويلة إثر جائحة فيروس كورونا، لكن المدة اللازمة للتعافي لا تزال غير واضحة".

وأضاف: "التداخل بين هذه العوامل وغيرها يحد من الوضوح، والإجراء المعقول والوحيد الذي يمكن اتباعه في مثل هذه البيئة المحفوفة بعدم اليقين هو الإبقاء على الاتفاقية التي أبرمناها في أكتوبر الماضي لبقية هذا العام، وهذا ما نعتزم القيام به، إذ يجب علينا أن نتأكد من أن المؤشرات الإيجابية مستدامة"، وفقما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفيما يلي أبرز ما جاء من تصريحات لوزير الطاقة السعودي: