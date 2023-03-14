ميقاتي يشيد باليونيفيل للحد من خروقات إسرائيل للخط الأزرق

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 14 مارس 2023 11:03 مساءً - لا يوجد مقالات

دوت الخليج :- أشاد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بالدور الذي تؤديه قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، لا سيما في الحد من خروقات إسرائيل للخط الأزرق.

وناقش ميقاتي مع قائد اليونيفيل الجنرال ارولدو لازارو اليوم الاثنين، الوضع على طول الخط الأزرق وفي منطقة عمليات اليونيفيل.

وجرى التطرق إلى الاستعدادات الجارية لأعداد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار الأممي الرقم 1701.

ويأتي الاجتماع بين ميقاتي وقائد اليونيفيل بعد أقل من 24 على مواجهة حصلت بين الجيش اللبناني ودورية إسرائيلية مدرعة أجبرها الجيش على التراجع والانسحاب بعد خرقها للخط الأزرق .

--(بترا)

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