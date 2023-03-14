القاهرة الإخبارية.. روسيا: لم نحتك بالطائرة الأمريكية ولم نستخدم أسلحة ضدها

جدة - نرمين السيد - وقالت روسيا إنها رصدت طائرة أمريكية تحلق قرب جزيرة القرم باتجاه الحدود الروسية. وأفادت القيادة الأوروبية للجيش الأمريكى، فى بيان الثلاثاء، بأن مقاتلة روسية من طراز "SU -27"، اصطدمت بطائرة أمريكية مسيَّرة من طراز ريبر "MQ-9 Reaper" فوق البحر الأسود. وقال قائد سلاح الجو الأمريكى فى أوروبا وإفريقيا، الجنرال جيمس هيكر: "كانت طائرة MQ-9 تقوم بعمليات روتينية فى المجال الجوى الدولى عندما اعترضتها طائرة روسية وصدمتها، ما أدى إلى تحطمها.. فى الواقع، تسبب هذا العمل غير الآمن وغير المهنى من قبل الروس فى تحطم الطائرتين".

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