العالم اليوم - هجرة عكسية.. وجوه جديدة في قائمة المغرب بعد إنجاز المونديال

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 مارس 2023 10:19 مساءً - ضمت قائمة المنتخب المغربي، التي أعلنها المدرب وليد الركراكي استعدادا لخوض مبارتين وديتين أمام البرازيل وبيرو، عددا من الوجوه الجديدة.

وسيواجه المنتخب المغربي نظيره البرازيلي يوم السبت 25 مارس بالمغرب، ثم بيرو يوم الثلاثاء 28 مارس في العاصمة الإسبانية مدريد.

وستكون تلك المواجهتين هي أول ظهور للمغرب بعد الإنجاز التاريخي بتحقيق المركز الرابع في مونديال قطر 2022.

وجوه جديدة

وقرر الركراكي ضم وجوه جديدة في قائمة مارس، بينهم شادي رياض الذي حصل على فرصة الظهور بالفريق الأول في برشلونة الإسباني تحت قيادة تشافي.

كما ضم المدير الفني للمغرب، المهدي بن عبيد حارس الفتح الرباطي، وعبد الكبير عبقار لاعب ديبورتيفو ألافيس الإسباني، وأيوب عمراوي من نيس الفرنسي، وياسين كيشتا لاعب لوهافر الفرنسي، وبينيامين بوشواري لاعب وسط سانت إيتيان الفرنسي.

وأضاف الركراكي في الخط الهجومي إبراهيم صلاح لاعب رين الفرنسي.

المستبعدون

واستبعد الركراكي 5 لاعبين، وهم: أمين حارث من أولمبيك مارسيليا، وإلياس شاعير مهاجم كوينز بارك رينجرز، وبدر بانون مدافع قطر القطري، وسليم أملاح لاعب ستاندار ليج، ويحيى جبران لاعب الوداد المغربي.

وكان أمين حارث ضمن القائمة الأولية للمغرب في كأس العالم، قبل استبعاده للإصابة وضم أنس الزرزوري لاعب بيرنلي الإنجليزي بدلا منه، ليشارك في مواجهة كرواتيا لتحديد المركز الثالث كبديل لمدة 26 دقيقة.

واستمر الزرزوري في قائمة الركراكي لمعسكر مارس.

وأعاد الركراكي عمران لوزا لاعب وسط مدافع واتفورد، 23 عاما، مرة أخرى لصفوف المغرب، حيث شارك اللاعب في 10 مباريات دولية سابقة مع المنتخب المغربي، بعدما قرر تمثيل بلده الأصلي، رغم لعبه مع شباب المنتخب الفرنسي، إلا أن وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق للمنتخب العربي، اختاره ضمن قائمته ليشارك بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتصفيات المؤهلة لكأس الأمم، ونجح في تسجيل هدفين دوليين في شباك غينيا بيساو والسودان.

عمران انضم إلى واتفورد قادما من نانت الفرنسي في صيف 2021، حيث شارك هذا الموسم مع فريقه الإنجليزي المتواجد في بطولة "تشامبيون شيب" في 11 مباراة، سجل هدفين وصنع آخر.

البحث عن المواهب

ومنذ تولي قيادة أسود الأطلس، عكف الركراكي على البحث عن المواهب المغربية في الدوريات الأوروبية، على غرار تجربة عز الدين أوناحي.

وكرر الركراكي التجربة هذه المرة بضم إبراهيم صلاح لاعب رين، وبنيامين بوشاري لاعب سانت إتيان المولودان في بلجيكا، ويبلغان من العمر 21 عاما.

ولم تنجح محاولات الركراكي لإقناع براهيم دياز لاعب ميلان الحالي وريال مدريد ومانشستر سيتي السابق، للانضمام للمنتخب المغربي، رغم التقارير المغربية التي أشارت إلى اجتماع عقد بينهما خلال الفترة الأخيرة لإقناعه بتمثيل أسود الأطلس.

هجرة عكسية

حمزة شتيوي الصحفي المغربي المتخصص في الشؤون الرياضية، قال لـ"دوت الخليج":

المنتخب المغربي صار لديه معدل أعمار جيد، حيث أن أعمار اللاعبين معظمهم لا يتجاوز 25 عاما.

الجيل الذي انتقل للعيش في أوروبا أنتج جيلا يلعب في مستويات عالية في الدوريات الأوروبية، تستفيد منهم المنتخبات المغربية.

الركراكي ذكي، يمنح الثقة للاعبين صغار في السن، وتحرر من عقدة أن يكون للاعب تجارب كبيرة سابقا، وهو ما منح الفرصة للاعبين الشباب.

الجامعة الملكية المغربية عملت بشكل جيد جدا، هناك حالة استنفار في الاتحادين البلجيكي والهولندي لعدم فقدان اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة، بعد اختيار فيلايني، وناصر الشاذلي، وغيرهم اللعب للمنتخبات الأوروبية، وهو ما اختلف خلال الـ3 سنوات الأخيرة، وباتت الهجرة عكسية، ويختار اللاعبون تمثيل بلدهم الأصلي المغرب.

أما أنوار شريف الصحفي الرياضي، فأوضح لموقعنا:

الركراكي يحاول دمج عناصر جديدة بجانب القائمة التي نجحت في كأس العالم، بعد متابعة دقيقة للاعبين المتواجدين في أوروبا.

لكن أستغرب استبعاد سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي الذي نجح في موسم رائع.

ماذا قدمت الوجوه الجديدة؟

شادي رياض مدافع برشلونة الإسباني، الـ19 عاما، دخل بديلا في مواجهة الفريق الكاتالوني أمام أوساسونا، وكذلك تواجد بديلا في تشكيلة تشافي بمباراتي سيلتا فيغو وألميريا، فيما يشارك أساسيا في مباريات فريقه ببطولة أوروبا للشباب ونجح في تسجيل هدف أمام إنتر ميلان الإيطالي بدور المجموعات.

المهدي بن عبيد حارس الفتح الرباطي، 25 عاما، لم يخض أي مباراة دولية سابقة، وهو الحارس الأساسي لفريقه المغربي. شارك في 20 مباراة هذا الموسم، خرج بشباك نظيفة 12 مباراة، وتلقت شباكه 10 أهداف، ليقود فريقه لاحتلال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف الجيش الملكي المتصدر بفارق 6 نقاط.

عبد الكبير عبقار لاعب ديبورتيفو ألافيس الإسباني، هو خريج أكاديمية محمد السادس، التي أنتجت عدد من النجوم من قبل مثل عز الدين أوناحي، ويوسف النصيري، ونايف أكرد، لينتقل عبقار إلى ملقا ومنه إلى ألافيس.

عبقار مدافع يبلغ من العمر 24 عاما، وهو الاستدعاء الأول له لمنتخب المغربي، شارك هذا الموسم في 24 مباراة بدوري الدرجة الثانية الإسباني، سجل هدفا وصنع آخر، حيث يحتل فريقه المركز الخامس بفارق 5 نقاط فقط عن المتصدر إيبار.

كما شارك عبقار أساسيا أمام إشبيلية في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا والتي خسرها فريقه بهدف نظيف.

أيوب عمراوي، ظهير أيسر نيس الفرنسي يبلغ من العمر 18 عاما، لعب هذا الموسم 3 مباريات بالدوري الفرنسي، ومباراة في دوري المؤتمر أمام نادي شريف تيراسبول.

ياسين كيشتا من لوهافر الفرنسي، وهو لاعب ضمن 7 مغاربة ينشطون في النادي الفرنسي، بدوري الدرجة الثانية.

تم تصعيد كيشتا لاعب الوسط المولود في فرنسا، إلى الفريق الأول بداية هذا الموسم ليشارك في 26 مباراة. سجل هدفا وصنع هدفين، وشارك في مواجهة بالدور الأول لكأس فرنسا.

بنيامين بوشواري المولود في بلجيكا، لاعب وسط سانت إيتيان الفرنسي. يبلغ من العمر 21 عاما. انضم لفريقه الفرنسي مطلع الموسم الجاري بعد عدة تجارب في هولندا وبلجيكا، نجح خلالها في الفوز بجائزة أفضل لاعب شاب بدوري الدرجة الثانية الهولندي. شارك هذا الموسم في 23 مباراة، ونجح في تسجيل هدف.

إبراهيم صلاح جناح أيسر نادي رين الفرنسي. يبلغ من العمر 21 عاما، وهو أيضا من مواليد بلجيكا.

انضم إبراهيم صلاح إلى رين قادما من جنت البلجيكي خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة. شارك هذا الموسم في 6 مباريات بالدوري الفرنسي، ومباراتين في الدوري الأوروبي، تمكن خلالهما من تسجيل هدف في مرمى شاختار.

قائمة المغرب

وجاءت قائمة المغرب المكونة من 30 لاعبا، كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية الإسباني) - منير المحمدي (الوحدة السعودي) - أحمد رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي) - المهدي بن عبيد (الفتح الرباطي).

الدفاع: نايف أكرد (وست هام يونايتد الإنجليزي) - رومان غانم سايس (بيشكتاش التركي) - شادي رياض (برشلونة الإسباني) - أشرف داري (بريست الفرنسي) - جواد الياميق (بلد الوليد الإسباني) - عبد الكبير عبقار (ديبورتيفو ألافيس الإسباني) - أيوب عمراوي (نيس الفرنسي) - أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - نصير مزراوي (بايرن ميونيخ الألماني) - يحيى عطية الله (الوداد البيضاوي).

الوسط: سفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي) - عبد الحميد صابيري (سامبدوريا الإيطالي) - عز الدين أوناحي (أوليمبيك مارسيليا الفرنسي) - بلال الخانوس (جينك البلجيكي) - عمران لوزا (واتفورد الإنجليزي) - ياسين كيشتا (لوهافر الفرنسي) - بنيامين بوشواري (سانت إيتيان الفرنسي).

الهجوم: حكيم زياش (تشيلسي الإنجليزي) - عبد الصمد الزلزولي (أوساسونا الإسباني) - زكريا أبو خلال (تولوز الفرنسي) - يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني) - أنس الزرزوري (بيرنلي الإنجليزي) - وليد شديرة (باري الإيطالي) - عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد السعودي) - سفيان بوفال (الريان القطري) - إبراهيم صلاح (رين الفرنسي).