العالم اليوم - قوات الماريتز ستنتج تطبيقات هواتف جنودها بنفسها

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 مارس 2023 10:19 مساءً - افتتحت قوات مشاة البحرية الأميركية "المارينز" مصنعا داخليا سيضطلع بمهمة إنتاج تطبيقات هواتف ذكية وبرمجية لجنوده.

وذكر موقع "ميليتري تايمز" المتخصص في الشؤون العسكرية أنه سيجري تدريب جنود "المارينز" ليصبحوا مبرمجين.

وأضاف أن الهدف من وراء ذلك إنتاج التطبيقات بشكل سريع لجنود هذا السلاح في البحرية الأميركية.

ويأتي هذا التطور في وقت تزداد المخاوف الأمنية على مستوى عالم من التطبيقات في الهواتف الذكية، خاصة منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت دول غربية ما يشبه الحرب على تطبيق "تيك توك" الصيني، الذي تقول إنه يعمل مع حكومة بكين، لكنهما ينفيان ذلك.

وسيبدأ عمل مصنع "المارينز" بمشروع تجريبي يستمر لمدة 3 أعوام، ومقره مدينة أوستن بولاية تكساس جنوبي البلاد.

وسيتلقى الجنود تدريبا لمدة عام، وسيمضون العامين المتبقيين في بناء برمجيات لمشاة البحرية الأميركية.

وتدفع وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" نحو تصميم الخدمات البرمجية بصورة داخلية عبر دعم المواهب.