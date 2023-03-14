العالم اليوم - العثور على جرار فخارية أثرية في بلدة لبنانية.. ما قصتها؟

انتم الان تتابعون خبر العثور على جرار فخارية أثرية في بلدة لبنانية.. ما قصتها؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 مارس 2023 10:19 مساءً - عُثر في لبنان، الثلاثاء، على عدد من الجرار الفخارية الكبيرة "الخوابي" التي تعود إلى عصور قديمة، أثناء عمليات حفر وترميم للبنى التحتية في السوق التراثي القديم لبلدة دوما السياحية، جرود مدينة البترون شمالي لبنان.

كيف تم العثور على "الخوابي"؟

في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، قال رئيس بلدية بلدة دوما، أسد عيسى، إن "البلدية كانت بصدد إعادة ترميم السوق الأثري القديم في أطراف البلدة"، وأوضح ما يلي:

عمال اكتشفوا أثناء الحفر 4 جرار فخارية كبيرة الحجم، يرجح أنها كانت تستخدم في تخزين الزيت والحبوب.

رئيس البلدية طلب وقف عملية الحفر، وأبلغ مديرية الآثار في وزارة الثقافة، التي أبلغته بدورها بمعاينة الموقع في الساعات المقبلة.

لم يكن هناك أي قطع ذهبية داخل الخوابي، كما أشيع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

البلدية وضعت سياجا وحراسا في المكان الذي عثر فيه على الآثار.

بلدة دوما ترتفع عن سطح البحر 800 متر.

وفق كبار البلدة، فإن الخوابي قد تعود إلى عهد تأسيس السوق، عام 1840، أي قبل 250 سنة.

ما أهمية العثور على آثار قديمة في بلدة جردية؟

هذه الجرار تلقي الضوء على تاريخ المنطقة وبالتالي تزيد من قيمتها السياحية.

لدى العثور على أية قطع أثرية في لبنان، تقوم مديرية الآثار التابعة لوزارة الثقافة، بالكشف عليها وتقييمها.

يتم نقل القطع الأثرية إلى المتحف الوطني في بيروت، الذي يضم معظم الآثار المكتشفة على الأراضي اللبنانية، من أجل ترميمها وعرضها.

سيفتح الطريق لمزيد من الاكتشافات

الدكتورة سمر كرم، من المديرية العامة للآثار، نوهت في اتصال مع موقع "دوت الخليج"، على أهمية هذا الموضوع، خصوصا العثور على هذه الآثار في بلدة دوما التي يوجد في محيطها بعض المواقع الأثرية.

وسيفتح هذا الكشف أمام المديرية العامة للآثار الطريق لمزيد من الاكتشافات وفق الأصول المتبعة في عملية الحفر، لمعرفة نوع الآثار وما إذا كان يوجد غيرها في المكان.

في ماذا كانت تستخدم؟

من جانبه، قال الخبير المتخصص بعلم الأنساب والمؤرخ فؤاد طرابلسي، لموقع "دوت الخليج":