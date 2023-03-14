عاجل.. واشنطن: لا علم لدينا بدوافع موسكو بعد حادث البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وعقد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا، بعد حادث سقوط مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود، موجهة تهما لروسيا بالتسبب فى إسقاطها.
وأفادت القيادة الأوروبية للجيش الأمريكى، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأن مقاتلة روسية من طراز "SU -27"، اصطدمت بطائرة أمريكية مسيَّرة من طراز ريبر "MQ-9 Reaper" فوق البحر الأسود.
فيما أعلنت روسيا أنها لم تحتك بالطائرة الأمريكية، وأنها لم تستخدم أسلحة ضدها، مشيرة إلى أنها سقطت من تلقاء نفسها بعد فقدان ارتفاعها واصطدامها بسطح الماه فوق البحر الأسود قرب جزيرة القرم باتجاه الحدود الروسية.
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