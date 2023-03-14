الخارجية الأمريكية تستدعى سفير روسيا على خلفية حادث البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن مصادر عسكرية غربية مساء، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "ريبر" تعرضت لحادث فوق البحر الأسود، وهى منطقة نشاط عسكرى مكثف للناتو.

وأفادت القيادة الأوروبية للجيش الأمريكى، فى بيان الثلاثاء، بأن مقاتلة روسية من طراز "SU -27"، اصطدمت بطائرة أمريكية مسيَّرة من طراز ريبر "MQ-9 Reaper" فوق البحر الأسود.

وقال قائد سلاح الجو الأمريكى فى أوروبا وإفريقيا، الجنرال جيمس هيكر: "كانت طائرة MQ-9 تقوم بعمليات روتينية فى المجال الجوى الدولى عندما اعترضتها طائرة روسية وصدمتها، ما أدى إلى تحطمها.. فى الواقع، تسبب هذا العمل غير الآمن وغير المهنى من قبل الروس فى تحطم الطائرتين".