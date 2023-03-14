العالم اليوم - روسيا تنفي التسبب بإسقاط الدرون الأميركية.. وتعلن روايتها

انتم الان تتابعون خبر روسيا تنفي التسبب بإسقاط الدرون الأميركية.. وتعلن روايتها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 مارس 2023 09:22 مساءً - علّقت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، على واقعة اصطدام مقاتلة روسية بطائرة أميركية مسيرة فوق البحر الأسود، نافية أن يكون طياروها قد استهدفوا الطائرة.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن مسيرة أمريكية كانت متجهة نحو أجواء القرم في البحر الأسود وباتجاه الحدود الروسية، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لاعتراضها.

وأشارت إلى أن الطيارين الروس لم يحتكوا بالطائرة، مشيرة إلى أنها سقطت بعد اختلال توازنها في الجو وفقدانها ارتفاعها إثر مناورة حادة، قبل أن تصطدم بالماء"، وفق ما ذكرت واكلة رويترز.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الأميركي أن مقاتلة روسية اصطدمت بطائرة أميركية مسيرة فوق البحر الأسود، مما أدى إلى إسقاطها في المياه الدولية.

ما تفاصيل الحادث؟

حسب ما جاء في بيان للقيادة الأوروبية للجيش الأميركي:

في حدود الساعة 07:03 صباحا بتوقيت وسط أوروبا، كانت طائرتنا MQ-9 تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي.

قامت طائرتان روسيتان من طراز Su-27 باعتراض غير آمن وغير احترافي لطائرة MQ-9 فوق البحر الأسود.

قبل الاصطدام، قامت Su-27 عدة مرات بإلقاء الوقود على MQ-9 وحلقت أمامها بطريقة متهورة.

إحدى المقاتلتين الروسيتين صدمت مروحة الطائرة إم كيو -9، مما جعل القوات الأميركية تضطر إلى إسقاط الأخيرة في المياه الدولية.