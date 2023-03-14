الإعصار فريدي يقتل 216 في مالاوي وموزمبيق

الإعصار فريدي يقتل 216 في مالاوي وموزمبيقارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار فريدي الذي اجتاح كلاً من مالاوي وموزامبيق جنوب القارة الأفريقية إلى 216 قتيلاً، وتشريد الآلاف، ولا تزال الحصيلة مهيأة للارتفاع، وفقاً لمسؤولين محليين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الثلاثاء، عن المعهد الوطني لإدارة الكوارث في بيان لها القول: إن الأمطار الغزيرة تسببت بفيضانات وانهيارات تربة وانزلاقات طينية تسببت بمقتل 199 شخصاً في مالاوي، مع إصابة 584 وفقدان 37 آخرين وتشريد 19 ألف شخص.

وكانت حصيلة سابقة نشرت أمس أشارت إلى مقتل 99 شخصاً، في حين من المرجح أن يرتفع العدد مع عملية البحث عن مفقودين.

كما تسبب الإعصار بانقطاع التيار الكهربائي وخدمات الاتصالات في المناطق المتضررة، ما عرقل جهود المساعدات والبحث والإنقاذ.

وأعلن الرئيس لازاروس تشاكويرا حالة الكوارث في مناطق جنوب البلاد والعاصمة التجارية بلانتير.

وفي موزامبيق أعلن معهد الكوارث في تقرير له عن مقتل 17 شخصاً في البلاد، وتدمير 1900 منزل في إقليم زامبيزيا الساحلي، وما زال عشرات آلاف الأشخاص في ملاجئ مؤقتة ومراكز إيواء.

وسيواصل فريدي تأثيره على مناطق وسط موزامبيق وجنوب مالاوي، مصحوباً بأمطار غزيرة قبل أن ينحسر باتجاه البحر بعد ظهر غد الأربعاء، وفقاً لمركز الأرصاد الجوية في جزيرة رينيون.