أستاذ اقتصاد دولى يقدم روشتة لإخراج الاقتصاد اللبنانى من النفق المظلم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور دانيال ملحم أستاذ الاقتصاد الدولى، إنه لا توجد دولة فى العالم أو مؤسسة فى العالم يمكنها أن تنقذ الموقف الاقتصادى فى لبنان، الحل الوحيد يجب أن يأتى من الداخل، بإجراء إصلاحات سياسية ومن ثم اقتصادية.





وأضاف، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحويزى فى برنامج "مطروح للنقاش" عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن حزمة صندوق النقد الدولى 10 مليارات خلال 5 سنوات بمعدل مليارى دولار سنويا، فى حين أن فجوة الخسائر فى لبنان اليوم تعادل 67 مليار دولار.

ولفت إلى أن لبنان فى حاجة إلى إصلاح النظام المصرفى والسياسة المالية، فحتى اليوم يدخل 7 مليارات دولار سنويا فى هيئة تحويلات من اللبنانيين فى الخارج إلى الداخل اللبنانى، ما نسبته 33% من الناتج الإجمالى القومى.

وأكد أن النظام القائم حاليا على الاستيراد لا يمكن أن يتحمل فجوة ميزان المدفوعات سنويا ما لم ينتج بنفس العملة التى تستورد بها، فلا يمكن النظر للخارج على أن الحل من الخارج، يجب وجود انسياسبية لوصول السياسة المالية بين الشعب والمصارف والمسؤولين، هناك 99% من اللبنانيين فقراء، واللبنانيون يعتمدون على تحويلات أبنائهم من الخارج.