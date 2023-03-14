موديز تخفض تقييمها للنظام المصرفى الأمريكى من مستقر إلى سلبى

جدة - نرمين السيد - أعلنت موسسة موديز عن خفض تقييمها للنظام المصرفى الأمريكى من مستقر إلى سلبى، بعد انهيار ثلاثة بنوك هى سيليكون فالى وسيلفرجيت وسيجنيتشر.



جدة - نرمين السيد - أعلنت موسسة موديز عن خفض تقييمها للنظام المصرفى الأمريكى من مستقر إلى سلبى، بعد انهيار ثلاثة بنوك هى سيليكون فالى وسيلفرجيت وسيجنيتشر. وتراجع المؤسسة المعنية بتقييم وتحليل البيانات المالية، عددا من البنوك الأمريكية الأخرى. ويعد النظام المصرفى عصب الرأسمالية الأمريكية.

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