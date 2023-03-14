القاهرة الإخبارية: تصادم مقاتلة روسية بمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن مصادر عسكرية غربية مساء، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "ريبر" تعرضت لحادث فوق البحر الأسود، وهى منطقة نشاط عسكرى مكثف للناتو، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال أحد المصادر التى اتصلت بها وكالة "فرانس برس": "حدث شيء لكن ليس لدينا تأكيد على إسقاط الطائرة المسيّرة"، مضيفًا أن التحقيق جارٍ.

ولم تذكر المصادر التى طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المعلومات، الدولة التى تُشغّل الطائرة بدون طيار، التى تستخدمها الولايات المتحدة على نطاق واسع وكذلك العديد من حلفائها فى الناتو.

إلى ذلك، أفادت القيادة الأوروبية للجيش الأمريكى، فى بيان الثلاثاء، بأن مقاتلة روسية من طراز "SU -27"، اصطدمت بطائرة أميركية مسيَّرة من طراز ريبر "MQ-9 Reaper" فوق البحر الأسود.

وقال قائد سلاح الجو الأمريكى فى أوروبا وإفريقيا، الجنرال جيمس هيكر: "كانت طائرة MQ-9 تقوم بعمليات روتينية فى المجال الجوى الدولى عندما اعترضتها طائرة روسية وصدمتها، ما أدى إلى تحطمها.. فى الواقع، تسبب هذا العمل غير الآمن وغير المهنى من قبل الروس فى تحطم الطائرتين".