العالم اليوم - السوخوي الروسية والدرون الأميركية.. تفاصيل "الحادث الخطير"

انتم الان تتابعون خبر السوخوي الروسية والدرون الأميركية.. تفاصيل "الحادث الخطير" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 مارس 2023 08:20 مساءً - في حادث وصف بـ"المتهور والخطير"، اصطدمت مقاتلة روسية، الثلاثاء، بطائرة أميركية مسيرة فوق البحر الأسود، مما أدى إلى إسقاطها في المياه الدولية.

ما تفاصيل الحادث؟

حسب ما جاء في بيان للقيادة الأوروبية للجيش الأميركي:

في حدود الساعة 07:03 صباحا بتوقيت وسط أوروبا، كانت طائرتنا MQ-9 تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي.

قامت طائرتان روسيتان من طراز Su-27 باعتراض غير آمن وغير احترافي لطائرة MQ-9 فوق البحر الأسود.

قبل الاصطدام، قامت Su-27 عدة مرات بإلقاء الوقود على MQ-9 وحلقت أمامها بطريقة متهورة.

إحدى المقاتلتين الروسيتين صدمت مروحة الطائرة إم كيو -9، مما جعل القوات الأميركية تضطر إلى إسقاط الأخيرة في المياه الدولية.

الحادث "يدل على نقص الكفاءة بالإضافة إلى كونه غير آمن وغير مهني".

هذا الحادث الخطير قد يؤدي إلى سوء تقدير وتصعيد غير مقصود.

وفي أعقاب ذلك، دانت الولايات المتحدة قيام طائرة روسية بعمل "متهور" عندما اصطدمت بإحدى طائراتها المسيرة فوق البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين إن عمليات الاعتراض الروسية في المنطقة شائعة، لكن هذا "جدير بالملاحظة لأنه كان غير آمن وغير احترافي، بل كان متهورا بالفعل".

وأشار كيربي إلى أنه جرى إطلاع الرئيس الأميركي جو بايدن على تفاصيل الحادث.

ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وموسكو بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.