العالم اليوم - الرئيس السوري يصل إلى موسكو في زيارة رسمية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 مارس 2023 08:20 مساءً - وصل الرئيس السوري، بشار الأسد، مساء الثلاثاء، إلى موسكو في زيارة رسمية، يجري خلالها محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

والزيارة هي الأولى للأسد خارج الشرق الأوسط منذ زلزال الشهر الماضي. وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس السوري في مطار فنوكوفا الدولي بموسكو، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) وكان في استقبال الأسد، ميخائيل بوغدانوف ممثلاً خاصاً للرئيس بوتين، وألكسندر يفيموف سفير روسيا في دمشق، وبشار الجعفري سفير سورية في موسكو. ويرافق الرئيس السوري في زيارته وفد وزاري كبير.

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