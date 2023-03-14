تصادم مقاتلة روسية بمسيرة أمريكية

تصادم مقاتلة روسية بمسيرة أمريكيةاصطدمت طائرة مقاتلة روسية بجزء من مسيرة عسكرية أمريكية ما أجبرنا على إسقاطها فوق البحر الأسود، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن المسيرة الأمريكية كانت تنفذ عملية استطلاع في الأجواء الدولية فوق البحر الأسود، وأن التصادم وقع بعد تعقب مقاتلتين روسيتين المسيرة الأمريكية بطريقة غير مهنية أو آمنة.

من جهتها أفادت وكالة فرانس برس، نقلاً عن مصادر عسكرية غربية مساء اليوم الثلاثاء، بإن طائرة مسيرة أمريكية من طراز "ريبر" تعرضت لحادث فوق البحر الأسود، وهي منطقة نشاط عسكري مكثف للناتو.

وقال أحد المصادر التي اتصلت بها وكالة "فرانس برس": "حدث شيئ لكن ليس لدينا تأكيد على إسقاط الطائرة المسيرة"، مضيفا أن التحقيق جار.

ولم تذكر المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المعلومات، الدولة التي تشغل الطائرة بدون طيار، والتي تستخدمها الولايات المتحدة على نطاق واسع وكذلك العديد من حلفائها في الناتو.