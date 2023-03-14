4 وفيات بحريق شقة بعمّان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 14 مارس 2023 08:07 مساءً - دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الدفاع المدني المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني وسط عمان تعاملت صباح اليوم مع حريق شب في شقة بمنطقة النزهة ،حيث نتج عنه وفاة أربعة أشخاص نتيجة اصابتهم بحروق بالغة بالجسم. بدورها عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق في حين قامت فرق الإسعاف بإخلاء الوفيات إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي ، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

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