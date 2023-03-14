إحالة قضية استشهاد مرتبات الأمن العام في معان لمحكمة أمن الدولة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 14 مارس 2023 08:07 مساءً - دوت الخليج :- أوعز النائب العام لمحكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري عبد الله فهد الفواز بإحالة ملف القضية المتعلقة باستشهاد العميد عبدالرزاق عبد الحافظ الدلابيح والرائد غيث قاسم الرحاحلة والملازم/1 معتز موسى عبد الهادي النجادا والرقيب إبراهيم عاطف الشقارين من مرتبات الأمن العام إلى محكمة أمن الدولة، تمهيداً للسير بإجراءات المحاكمة حسب الأصول.

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